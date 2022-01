Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de enero de 2022, p. 20

Moscú. Al comparecer ante los diputados de la Duma, el canciller Serguei Lavrov subrayó ayer que Rusia está preparada para tomar medidas que garanticen su seguridad y, al hacer un repaso de las relaciones con otros países, destacó los nexos amistosos que mantiene con muchos países de América Latina.

En efecto, tenemos relaciones añejas y estrechas con muchos países en América Latina, y no sólo con Cuba, Venezuela y Nicaragua, aunque probablemente ellos sean nuestros socios más cercanos , apuntó Lavrov.

Recordó que hace poco el presidente Vladimir Putin habló por teléfono con los mandatarios de estos países, acordando con sus homólogos ampliar la cooperación estratégica en todas las áreas .

Esta mención adquiere especial relevancia en el contexto de las eventuales medidas que Rusia podría tomar para responder a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este, que considera una seria amenaza.

Horas más tarde Lavrov confirmó que Rusia recibió las respuestas por escrito de Estados Unidos y de la OTAN a su exigencia de que le otorguen garantías vinculantes en materia de seguridad, que incluyen tres puntos básicos: no admitir nuevos miembros, en referencia sobre todo a Ucrania y Georgia; no instalar el armamento que Moscú califique de amenaza, y desmantelar la infraestructura militar que la alianza noratlántica construyó en Europa central y del este después de 1997.

El embajador estadunidense, John Sullivan, hizo entrega del documento al viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Aleksandr Grushko. La OTAN también dio su respuesta al embajador ruso en Bruselas, Aleksandr Tokovinin.

La exigencia rusa ya había sido rechazada de forma verbal y es de suponer que tampoco se satisfizo por escrito. El secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, tuvo especial cuidado de no parecer categórico en la conferencia de prensa que ofreció en Washington para dar a conocer la entrega del documento, pero no pudo evitar señalar que Estados Unidos no va a renunciar a su política de puertas abiertas , entre otros mensajes claros que confirman que la exigencia rusa, desde la perspectiva estadunidense, no se puede cumplir.

En ese sentido, la negativa no constituye ninguna sorpresa y ahora habrá que ver si Moscú está de acuerdo en sentarse a negociar con Estados Unidos y la OTAN eso que Blinken, al pedir al Kremlin que no publique la respuesta de la Casa Blanca, dio a entender que debería hablarse de manera confidencial en los espacios de la diplomacia.

Pronto se sabrá si Lavrov acepta reunirse con Blinken para iniciar una nueva fase de negociación a partir de las iniciativas contenidas en la respuesta de Estados Unidos y la OTAN o, si declina esa invitación, cuáles serán las medidas técnicas y militares que advirtió Rusia que adoptaría si no tomaban en cuenta sus preocupaciones en el ámbito de la seguridad.

Rumores sobre las opciones del Kremlin

Circulan todo tipo de especulaciones y rumores, pero hasta ahora ninguno de éstos ha devenido decisión oficial: desde instalar bases militares en países cercanos a Estados Unidos o apuntar los misiles nucleares hacia Washington y las capitales europeas hasta romper relaciones diplomáticas o suspender el suministro de gas natural a sus clientes en Europa, sin descartar una operación militar en Ucrania.