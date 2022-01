Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 27 de enero de 2022, p. 17

Guillermo Nevárez, director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puntualizó ayer que el artículo 27 constitucional propuesto en la iniciativa de reforma eléctrica establece claramente la transición energética.

Luego de que el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, comentó que ha buscado con ahínco el tema de la transición energética en el documento, pero no lo ha encontrado, el funcionario leyó el artículo planteado en el documento, el cual señala que el Estado establecerá la transición energética utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación y la CFE será la responsable de su ejecución.

En el foro 7 del parlamento abierto para la reforma eléctrica, Espinoza Cházaro destacó que si el tema de la transición no está en la ley, ésta no va a suceder. Además, refirió que instalar una planta de energía solar en Sonora no es tener realmente un avance hacia el cambio energético.

Primero, deshacer entuertos