En el mero fondo de esta disputa se encuentra la desmesurada ambición de una élite empresarial, de nivel trasnacional, de apoderarse de una industria valuada en casi medio billón de pesos. Y hacerlo mediante la poquitera inversión de no más de 11 mil millones de dólares. Inversión complementada con crédito otorgado por instituciones nacionales de la banca pública. Nada hubo de aportación tecnológica que no se conociera y una raquítica oferta de fuentes de empleo, hasta eso no bien compensado. Las complicidades pusieron parte sustantiva para coronar la trama. Presurosos, acudieron a la molienda legisladores, partidos, traficantes de influencia y una cauda de asesores de variada índole. Los apoyos comunicativos pusieron parte crucial en este proceso de entrega que está apalancado con fuetes tenazas legales. Imposible fue y ha sido, la tentativa de transparentar, de regular, de modificar tan ensamblado complejo de intereses. Hubo necesidad de plantear entonces la presente reforma que permita, apoyada en las leyes, trastocar el proceso concentrador de intereses privados. No se exilia o destierra la participación empresarial. Se le sujeta, ciertamente, a normas estrictas que protejan al usuario de la energía puesto que este es un bien cercano al derecho humano. Se les reserva un enorme cacho de la industria: 46 por ciento del total. En este monto tendrán cabida quienes quieran seguir generando energía bajo modalidades adecuadas, eficientes y transparentes.

Nada hay en la iniciativa que implique monopolizar la generación o dictar normas contrarias a la eficacia productiva. Menos coartar las debidas utilidades y el crecimiento. Se quiere, sí, garantizar el abasto y la permanencia de una empresa (CFE) que permita la seguridad energética de la nación. Este gobierno no pretende imponer modalidades productivas que no vayan de acuerdo con los objetivos de hacer negocios legítimos y redituables. Pero sin desmesuras ni recargándose, indebidamente, en los bienes y las arcas nacionales. Tampoco se aceptan, como se difunde con ahínco de mejores causas, injerencias extrañas a lo que son los principios de soberanía e independencia. Sumarse a las plegarias que, insistentemente, solicitan intervencionismos de cualquier índole, por poderosos que sean, chocarán con la firme decisión de restaurar una industria que nunca debió venderse al primer postor.