Carmen de Dios Patraca sugirió que mientras no se reforme la manera en que opera el sindicato y se reduzcan los gastos operativos de la empresa, nunca van a tener utilidad en su exploración y producción. Haremos una revisión y auditoría de los bienes del sindicato, los cuales, serán puestos a nombre de todos los socios por ser nosotros los dueños auténticos de dichos bienes .

Arturo Flores dijo que en el sector petrolero no puede haber un sindicato con líderes rodeados de lujo, mucho menos puede haber un sindicalismo para trabajadores consentidos y otro para trabajadores perseguidos. Pemex ha sido mi patria, el sindicato mi hogar y los trabajadores sindicalizados mi familia y a la familia se le protege, se le apoya, no se le explota, no se le engaña, no se le roba, como hasta ahora lo ha hecho la mafia en el poder .