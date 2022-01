Dijo que una obra de tal magnitud (circuito en toda la península maya) requiere supervisión constante, de tal modo que (para una decisión) no se considera si son amigos o familiares, sino los resultados.

Es que necesitamos terminar estas obras y personas responsables, comprometidas por entero, que no se detengan ante nada y se apliquen a fondo. Es un poco el método de trabajo , dijo.

Sin citar directamente a Rogelio Jiménez Pons, ex titular de Fonatur y ahora subsecretario de Transporte federal, dijo que los responsables de las obras como el Tren Maya deben estar comprometidos por entero y tener más acción. Podemos querer mucho a una persona pero si no se aplica ni se entusiasma hay que cambiarla , respondió en la conferencia de prensa cuando se le preguntó si la salida de Jiménez Pons se debió a algún error cometido por el funcionario.

El cambio en la dirección de Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), organismo responsable de coordinar la construcción del Tren Maya, tuvo como finalidad integrar un equipo que no se detenga ante nada, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puso como ejemplo de esa supervisión día y noche , sin perder el tiempo, al general Vallejo, responsable de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, cuya fecha de inauguración es el 21 de marzo entrante, así como de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, programada para echarla a andar en julio del año en curso.

Y nada de que llovió o no quieren los transportistas trasladar el material, o se nos fue la luz o no tenemos trabajadores suficientes. Nada, nada. Regreso a lo mismo, es como la transformación, esto no se nos va a volver a presentar a muchos, esto es historia , advirtió.

El Presidente dijo que la verdadera política es hacer historia y estar en acción, no se trata de cargos y mucho menos de enriquecerse desde el servicio público porque eso es politiquería. Pero la política es hacer historia, la política ni siquiera es llegar a ser hombre de Estado, es llegar a ser hombre de nación, esa es la aspiración máxima .

Así señaló que puso a Javier May en Fonatur para asegurar la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023, aun con los pesares, aunque nos pongan obstáculos; además, somos especialistas en brincarlos. Entonces, por eso Javier .