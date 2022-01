En videoconferencia, llamó a la población a inocularse, pero también a no olvidar que la vacuna no protege del contagio, por lo que se deben mantener las medidas de protección, como uso de cubrebocas, ventilación de espacios y evitar acudir a laborar si se tienen síntomas, con el fin de romper cadenas de contagio.

Recordó que si bien el antígeno nos protege contra formas graves de la enfermedad, como sucede con otras vacunas contra infecciones ocasionadas por virus respiratorios como la influenza, no necesariamente nos protege del contagio, porque el objetivo central de la vacuna es prevenir formas graves del padecimiento y la mortalidad, y lo que estamos viviendo con la variante ómicron lo ejemplifica con claridad: nos podemos infectar a pesar de estar vacunados .

No se debe temer al antígeno