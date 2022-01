López Obrador señaló que la periodista ganó su laudo y el año pasado solicitó protección al gobierno de Baja California. Se le otorgó esa protección (y) no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal .

Claro, añadió, “es un asesinato lamentable, realmente nos duele. Pero dicen: ‘Fue a pedir protección al Presidente y miren lo que pasó’, como si no hubiésemos atendido, porque esa es la idea que quieren proyectar de manera perversa”.

El mandatario pidió que se transmitiera en el salón el video de aquel día, a fin de poner el contexto, los antecedentes del caso, y no fustigar de manera tendenciosa al decir ¡qué barbaridad, otro crimen más! .

Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie , subrayó.

Sin mediar pregunta de por medio, el Presidente mencionó el crimen de Maldonado cuando exponía sobre la falta de escrúpulos de los gobernantes dedicados a la frivolidad y al robo.

Enseguida mencionó: “En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia –lo que pasa es que lo digo y lo digo, y parece como si no se escuchara–, la diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad”.

Reiteró que su independencia frente a los grupos de interés creados le permite investigar y llegar a fondo; aseveró que ahora siempre, casi siempre los responsables son detenidos, y en este caso nos vamos a ir a fondo .

Reprochó a sus adversarios por actuar así porque ya no reciben privilegios del gobierno, porque ya no son salpicados de millonarios beneficios en el periodo neoliberal, a través de la condonación de impuestos, el acceso a contratos gubernamentales, el moche o la subvención, o simplemente por su pensamiento conservador.