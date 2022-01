David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de enero de 2022, p. 4

Nueva York., La condena a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que rechazó todos los argumentos para revocarla, pero el narcotraficante mexicano más famoso en Estados Unidos está contemplando llevar su caso hasta la Suprema Corte de Estados Unidos.

El Chapo fue condenado a cadena perpetua en 2019 en un tribunal federal en Nueva York, donde fiscales estadunidenses lo presentaron como el capo más peligroso y poderoso de México y líder del cártel de Sinaloa.

En su apelación, Guzmán Loera formuló 10 argumentos, incluyendo violaciones a derechos constitucionales resultado de las condiciones de su encarcelamiento antes y durante su juicio, violaciones de normas constitucionales, entre ellas la forma en que se obtuvieron ciertas pruebas, y por otro lado un conflicto de interés de uno de sus abogados, pero el de mayor enfoque fue que la solicitud de un nuevo juicio por evidencia de comportamiento indebido de integrantes del jurado debería de haber prosperado.

El pánel de tres jueces de apelación declaran en su fallo: concluimos que ninguna de estas aseveraciones tiene mérito y por lo tanto reafirmamos (el veredicto y condena de Guzmán) . Al detallar sus razones para descartar cada uno de los 10 argumentos en su fallo, revelaron algunos aspectos poco o nunca antes conocidos del caso. Por ejemplo, que uno de los testigos cooperantes quien fue contratado para establecer una red de comunicación segura para Guzmán y quien después dio acceso al FBI a una mina de comunicaciones electrónicas que fueron claves en el caso de los fiscales, trasladó los servidores de México a Canadá y, ya cooperando con el FBI, a Holanda donde las autoridades de ese país colaboraron en obtener evidencia.