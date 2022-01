Hace una semana el gobernador de Morelos acudió ante la FGR y presentó una denuncia para que el Ministerio Público federal investigue presuntos acuerdos de grupos de la delincuencia organizada con ex funcionarios de esa entidad.

Al acudir a las oficinas de la FGR, el morenista afirmó que su antecesor, Graco Ramírez, pactó con el crimen organizado y aseguró que hay registro de los acuerdos que él y su entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, negociaron con Santiago Hernández Nazari, alias El Carrete, líder de Los Rojos.