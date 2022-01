Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de enero de 2022, p. 20

Jorge Arce, presidente del consejo de administración y director general de HSBC México, aseguró que el banco no descarta la compra de Citibanamex.

“No lo hemos descartado (participar en la compra)… No hay banquero en México que no esté pensando cuánto vale, cómo se puede integrar, todo el mundo está en la misma onda”, dijo.

Las declaraciones se dan luego que hace dos semanas, Citi, controlador de Banamex, diera a conocer que venderá los segmentos de banca de consumo y de empresas en México para quedarse con las grandes cuentas como parte de una estrategia global. La operación incluirá al banco, la Afore y el patrimonio cultural.

Es una franquicia muy valiosa, es un banco que lleva más de 100 años, ha tenido varios dueños, es una franquicia muy importante para el país, tiene muchísimos clientes y muchísimo valor, cualquiera que lo compre va a realizar un valor, va a invertir en el país a largo plazo , refirió Arce en una videoconferencia.

Calificó como una gran oportunidad para cualquier banco o inversionista analizar la oportunidad de comprar el banco o fusionarlo.

Todavía no empieza el proceso, estamos viendo la posibilidad, no estoy diciendo que sí o que no, sólo que por el tamaño y la importancia (del banco) hay que tener siempre los ojos abiertos , mencionó.