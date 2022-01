De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de enero de 2022, p. a10

El delantero Raúl Jiménez no podrá participar con la selección mexicana en el partido de este jueves ante Jamaica, correspondiente a la eliminatoria mundialista de la Concacaf, debido a que aún no se recupera totalmente de las molestias que sufrió en la pantorrilla derecha..

De acuerdo con diversos medios, el jugador del Wolverhampton, de la Liga Premier de Inglaterra, ya fue evaluado por el personal médico del combinado nacional, el cual determinó que no tuviera actividad en el duelo ante los Reggae Boyz.

No obstante, el artillero sí viajó ayer rumbo a Kingston, sede del primero de los tres encuentros de la presente fecha FIFA, en la que el Tri también se medirá a Costa Rica y Panamá en el estadio Azteca.

En tanto, el atacante argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori descartó que él sea la solución para que el conjun-to nacional pueda llegar al anhela-do quinto partido en la próxima justa mundialista.

No, para nada, creo que no soy la solución. Obviamente soy una opción más porque soy un jugador que tiene ganas de estar en la selección, en el Mundial, pero todo va a depender de mí y de mis actuaciones, siempre voy a estar agradecido con el cuerpo técnico que me ha brindado una oportunidad de estar en el Tricolor , comentó en entrevista con Espn.

Asimismo, habló de la lucha que enfrenta al interior del combinado nacional, sobre todo con Raúl Jiménez, para ganarse un puesto titular.

“Raúl es un referente del Tri, ya hace muchos años que está en el equipo, es un jugador muy importante porque es el delantero que toda selección quiere, y yo estoy para competir, para aportar mi grano de arena y en el lugar donde me toque estar lo quiero hacer de la mejor manera, siempre respetando a mis compañeros y al cuerpo técnico”, mencionó el integrante del Monterrey.

Por otro lado, se refirió a la complejidad que representará para los jugadores de Rayados disputar el próximo Mundial de Clubes apenas un día después del término de la presente fecha FIFA.