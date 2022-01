Mientras en Azcapotzalco, en su mensaje frente a los trabajadores petroleros, entre ellos diez líderes seccionales, Aldana se pronunció por la transparencia, pero subrayó que ese compromiso es únicamente con los trabajadores y no para satisfacer a gente extraña .

En entrevista al concluir el acto dijo que afuera no cooperan con las cuotas, son privadas y de los trabajadores, y los únicos que tienen derecho a exigir cuentas son los trabajadores, que son los que dan su dinero, a ellos le debemos la transparencia, a nadie más .

Cuestionado sobre el peso de los señalamientos que lo vincularon con el Pemexgate, expuso que el caso tiene más de 20 años, y ha sido un tema recurrente y señalado todo el tiempo .

Defendió que, en mi caso, fui exonerado de todos los cargos; siete años de juicio, y con el gobierno que nos acusó. La ley exoneró a quienes tenía que exonerar, es todo .

Sobre la influencia de Romero Deschamps, descartó que él sea quien dirigirá detrás suyo: Romero Deschamps se fue hace unos años. Hasta ahorita nadie me ha dirigido, ni mi mujer siquiera .