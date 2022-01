Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 25 de enero de 2022, p. 15

En un hecho sin precedente, la palestra en la que el Presidente de la República presenta las conferencias de prensa matutinas fue ayer el escenario para que los candidatos a la dirigencia del sindicato petrolero dieran a conocer sus proyectos, pero también la oportunidad de cuatro opositores para criticar a la cúpula identificada con Carlos Romero Deschamps, quien estuvo al frente de esta organización gremial por casi tres décadas.

Ese grupo busca preservar el control a través del tesorero sindical, Ricardo Aldana, involucrado en la triangulación ilegal de recursos para la campaña presidencial del PRI hace 22 años, episodio conocido como el Pemexgate.

Incluso con sólo cinco minutos disponibles, los disidentes pudieron espetar a Aldana: corrupto, traidor, ratero…

Hay 25 candidatos a la secretaría general del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), cinco de ellos acudieron ayer a Palacio Nacional, y cada día, hasta el viernes, lo harán en bloques iguales.

El presidente López Obrador no se quedó a las exposiciones, sólo les dio la bienvenida, confió en que los trabajadores voten en libertad y se retiró, no sin antes hacer notar la importancia que tiene para el país Pemex, no sólo en un sentido patriótico, sino para las finanzas públicas, pues esta empresa aportó recientemente un billón de pesos.

Así que el mandatario agradeció a los petroleros por portarse a la altura de las circunstancias en el proceso de rescate de Pemex y después pasó el micrófono a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien hizo las veces de conductora para seguir las reglas del ejercicio.