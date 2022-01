Es lamentable que estos asuntos se diriman en los medios de comunicación y que se observe este clima del cual no estaba enterado y que, al mismo tiempo no percibo entre ninguna senadora ni en ningún senador, a quienes lo único que hemos hecho es darles un trato igualitario. Nadie puede señalar un maltrato o una falta de atención de mi parte y tampoco daré motivo para ello, ni ahora ni nunca , agregó en su respuesta.

El vocero de la bancada y uno de los convocantes a la reunión del próximo viernes, el senador César Cravioto, aseveró en entrevista que el coordinador de la bancada de Morena es Ricardo Monreal, ese tema no está en la mesa de la discusión. El tema a debatir es la comisión para investigar los abusos de autoridad en Veracruz .

Agregó que la carta de la convocatoria de los senadores de la bancada “se filtró a los medios como la propia respuesta del coordinador. El tema es la comisión de Veracruz, queremos que se discuta este tema y todos los que sean importantes.