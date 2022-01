Los flujos migratorios, que cayeron drásticamente al comenzar la pandemia, aumentaron nuevamente antes de que Biden asumiera el cargo hace un año, pero claramente se dispararon después.

Al principio de su gestión, el demócrata había tratado de minimizar el problema, al hablar de un fenómeno estacional.

El récord de llegadas durante el verano, con alrededor de 200 mil arrestos en julio y agosto, cuando los cruces por el desierto son más peligrosos, le demostraron que estaba equivocado.

Estos arribos suponen un desafío humano, logístico y financiero considerable para la administración demócrata, en particular porque se ha comprometido a no devolver a menores no acompañados.

Los esfuerzos del gobierno por reformar el sistema migratorio están empantanados en el Congreso y se espera que el tema cobre trascendencia poco antes las elecciones intermedias de noviembre.