Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 25 de enero de 2022, p. 5

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, resaltó ante los diputados de Morena que si México no tuviera autoridad moral ante el mundo, “no escucharían al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU decirle a los jefes de Estado de los países más poderosos que no han hecho nada contra la pobreza.

Y abundó: “A mí no me preguntó, porque yo le hubiera dicho, ‘¿jefe, de veras les vas a decir eso’. ¿Y saben qué? Aguantaron vara. Porque es un presidente con respaldo popular, una situación económica favorable y un contenido ético difícil de encontrar en el mundo”.

Asimismo, en su presentación en la plenaria de ese grupo, sostuvo que entre los gobiernos de México y Estados Unidos hay empatía, incluso ideológica, así como una agenda parecida en temas como migración y competitividad, y en ese sentido “todos los que insisten ‘ahí viene una crisis’ no se les va a hacer, no la esperen, no la van a tener”.

Así, expuso que en la relación bilateral en México podemos ser no ingenuos, pero sí optimistas , y esto es resultado de coincidencias entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Hay química entre ambos, definió.