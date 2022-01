Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 25 de enero de 2022, p. 4

Todo va muy bien, me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien de salud y con mucho ánimo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al presentarse, puntual, a su conferencia matutina –tres días después de someterse a un cateterismo en el Hospital Central Militar–, aclaró que a través de su testamento político tiene la responsabilidad de actuar previendo todo; tengo un testamento, siendo Presidente le agregué un texto que, en caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad .

Al preguntarle sobre a quién va dirigido ese contenido, replicó: es que no puedo dar más detalles, porque entonces irían a las notarías y ya no sería testamento .

Se le inquirió por la controversia pública generada a raíz del anuncio de su testamento político y respondió así: “tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia; más, cuando iba yo a someterme a este cateterismo. Y tengo desde hace algún tiempo un testamento, y ya siendo Presidente le agregué un texto que tiene el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad; que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado.