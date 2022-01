El homicidio de la reportera fue objeto de un cuestionamiento: “¿qué es lo que sucedió con Lourdes Maldonado, sí se le brindó o no protección? Ella habló claro aquí y finalmente se encuentra asesinada y además a tiros –se le dijo.

El tabasqueño sostuvo que no se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen , y enmarcó el ataque dentro de los estragos del neoliberalismo, política precursora de corrupción, violencia e impunidad.

Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso había ganado ya. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad .

López Obrador pidió que no se vincule en automático una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar. No dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios .

Así, pidió seguir luchando para conseguir una sociedad mejor entre todos, una sociedad más fraterna, más justa, más humanitaria. No olvidemos, eso es lo único que pido, que veníamos de un periodo decadente, de un proceso de degradación progresivo, no olvidemos eso. Corrupción, desigualdad y violencia, eso es lo que nos heredaron y eso es lo que estamos enfrentando .