e presume inocente.” Es un principio de derecho universal recogido por la legislación mexicana. En el caso del ex gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, cabe la aplicación de ese principio mientras no se compruebe que está relacionado de alguna manera con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, aunque un sector de la opinión pública local ya lo declaró culpable. Bonilla dijo en una entrevista radiofónica que está dispuesto a declarar ante las autoridades correspondientes. Se olvida que ya no tiene fuero, con o sin su consentimiento pueden hacerlo comparecer. Lourdes Maldonado tenía desde hace nueve años un litigio laboral con la empresa de comunicación (PSN), propiedad de Bonilla, por despido injustificado y falta de pago de salarios y prestaciones. La periodista libró una batalla desigual hasta que logró que el pasado miércoles 19 de enero la empresa fuera notificada de un embargo mercantil en su favor. Lourdes fue designada depositaria e interventora.

Temía por su vida. En 2019 llevó el tema a la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Una grabación conserva sus palabras y la respuesta de AMLO:

Lourdes Maldonado: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida; porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación; sin embargo, hace poco se nos regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya hasta metí un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gubernatura de Baja California licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí pidiendo su apoyo porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle los sueldos a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor, y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana con este poderoso personaje nada o poco puedo hacer sin su apoyo, señor Presidente, muchas gracias .