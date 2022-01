Dedica décima al testamento político de López Obrador

l artículo de John Ackerman El testamento de AMLO , por la verdad que encierra, me inspiró la siguiente décima.

No hay herencia de poder

no cabe en su ideología

si la hubiera no tendría

el ansia de trascender

y con lo antiguo romper;

es congruente con su modo

de que con el pueblo todo

y que sin el pueblo nada;

esta es su verdad legada,

lejos del odio y del lodo.

Benjamín Cortés V.

Disiente de las pasadas nominaciones a embajadores

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la semana pasada designaciones de titulares de embajadas y consulados y a jubilados y a varios miembros en activo nos alarmó que, varios de ellos, se hacen violando las disposiciones de la ley del Servicio Exterior, .

Me refiero a personas miembros de carrera con rangos de segundo secretario que fueron nombrados indebidamente embajadores.

Durante el sexenio de Felipe Calderón se dio un caso similar, y el beneficiario, que nunca había podido pasar el examen de ascenso a primer secretario, al término de esa administración, renunció al servicio.

Cierto es que el Jefe del Ejecutivo federal tiene la facultad constitucional de nombrar a quien se le ocurra, pero en esta ocasión los nominados causan daño a la carrera, pues dejan fuera a quienes con rango de ministro esperan culminar la propia con una embajada o consulado general y, los así nombrados, al término de su comisión deberán retornar a su rango.

Se anunció también un concurso para embajadores (?), tema fuera de norma, pues hacerlo violenta la facultad constitucional de Andrés Manuel López Obrador.

No se aclara si es para miembros del SEM de carrera o para gente de fuera. Jorge Castañeda padre organizó un concurso para consejeros de personas que ya ocupaban cargos importantes en la SRE, y llegaron rápido a embajadores.

No se entiende qué está pasando en la SRE de la 4T, pero hacer las mismas cosas que Felipe Calderón la deja mal parada. Le agradezco la publicación de esta opinión que comparten muchos miembros del SEM y prefieren exponerlo a la opinión pública.

Sergio J. Romero Cuevas, embajador de México en retiro y miembro fundador de Morena

