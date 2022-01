Juan Manuel Vázquez

Debe ser duro abrirse camino ante el desprecio generalizado de quienes deberían ser unos iguales. No para el mexicano Isaac Pitbull Cruz, el peleador que emergió tras contradecir los pronósticos que lo daban por noqueado ante Gervonta Davis en diciembre de 2021. No ganó, pero llevó la pelea hasta el final para sorpresa de quienes lo daban por derrotado apenas pisara el cuadrilátero.

Pitbull no se amilana. Ha leído de todo en redes sociales y las declaraciones recientes de quien se decía sería su adversario, el estadunidense Ryan García, apuesta de Golden Boy Promotions para convertirlo en estrella del boxeo. A mí la gente es quien me impulsa , dice el mexicano.