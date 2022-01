Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 25 de enero de 2022, p. a10

Con la incorporación este lunes de Hirving Chucky Lozano, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez y Gerardo Arteaga, quienes militan en Europa, quedó conformada la selección mexicana que disputará los próximos tres duelos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022, ante Jamaica, Costa Rica y Panamá.

De esta manera, el conjunto tricolor, dirigido por Gerardo Tata Martino, viajará este martes rumbo a Kingston para enfrentar el primero de estos tres compromisos, el cual se efectuará el jueves 27 de enero ante Jamaica.

Por su parte, el mediocampista Héctor Herrera aseguró que la unión al interior del Tri les ayudará a conseguir el boleto a Qatar 2022, y ratificó el respaldo que existe para el técnico.

“Cuando los resultados y los objetivos no se logran, es normal que se planteen ese tipo de cosas, pero el respaldo y el trabajo de Martino no están en juego. No hemos tenido resultados favorables, que para México son una obligación; también perdimos dos finales.

Sabemos el camino, lo que queremos y eso no se debe poner en juego, mucho menos en un momento tan importante como una clasificación. Debe salir la unión, ser de parte de todos, si vamos al Mundial no vamos sólo nosotros, vamos todos , señaló en entrevista con W Deportes.

Asimismo, afirmó que le gustaría contar con público en los próximos dos duelos de eliminatoria mundialista en el estadio Azteca, ante Costa Rica (30 de enero) y Panamá (2 de febrero), con el fin de presionar al rival.

“Cuando juegas en un país como Honduras, Panamá, Jamaica, El Salvador, la afición aprieta desde el inicio, ponen música para que no descansemos bien, cuando entras a la cancha te hacen sentir que no eres bienvenido, y en México no somos así, el estadio Azteca es súper grande, impone y es muy bonito, pero el ambiente no siento que sea tan intenso como para que el rival diga ‘estoy cagado’, en ese aspecto podríamos ser más fuertes, me gustaría ver más gente metida con el equipo”, apuntó.

A su vez, el Chucky Lozano, quien se desempeña en el Nápoles, se perderá el cotejo frente a los Reggae Boyz debido a las amonestaciones que recibió en los recientes partidos ante El Salvador y Canadá, disputados en octubre y noviembre del año pasado, respectivamente.