Los juicios se suman a las impugnaciones que los partidos políticos presentaron el año pasado para exigir el pago de sus prerrogativas de 2021.

Paola Pintado, representante suplente del partido Morena ante el IECM, explicó que el Consejo General no puede mezclar su presupuesto ordinario con las prerrogativas de los partidos, luego de que el instituto advirtió que por falta de recursos, los partidos se quedarán sin financiamiento a partir del tercer trimestre de este año.

Pintado comentó que no hay ninguna seguridad de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resuelva los juicios de manera rápida porque no hay ningún proceso electoral en curso, incluso si la resolución se diera en los próximos 15 días, los partidos están preparados para que los magistrados desechen las demandas hasta que el acuerdo les cause una afectación jurídica, lo que sería hasta el último trimestre del año; no obstante, dijo, lo que se busca generar es un antecedente ante la autoridad jurisdiccional.