Alejandro Cruz Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 25 de enero de 2022, p. 28

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no hay recursos disponibles para atender la solicitud del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de 200 millones de pesos adicionales a su presupuesto para cumplir con sus responsabilidades de este año.

Ante las declaraciones de consejeros en torno a que los problemas del instituto no se resuelven ni bajándose el salario, recordó que ellos tienen sueldos mayores a los de la jefa de Gobierno, e insistió en que la receta para solucionar su situación es la austeridad republicana y la justa medianía.

Afirmó que apoyará al IECM para realizar modificaciones a la ley que permitan eliminar plazas relacionadas con el pago de cuotas políticas, mediante una propuesta de reforma que se presentará al Congreso local.

Señaló que hasta el momento no se ha recibido notificación alguna en torno a la decisión del instituto de reducir en 40 por ciento el número de mesas para la consulta sobre el presupuesto participativo, pero subrayó que no se tiene contemplado darle más recursos públicos, que son para el pueblo, no para los altos funcionarios públicos.

“Antes se acostumbraba que en el presupuesto hubiera guardaditos, así era la forma de trabajar”, pero en este gobierno, aseveró la mandataria, los recursos están orientados fundamentalmente a obra pública y apoyos sociales.

“Entonces dicen: ‘necesitamos 200 millones de pesos’, pues ¿de dónde quieren que salgan? Habría que recortar en algún lado; yo creo que es mejor la inversión pública en agua, movilidad, espacio público, en beneficio de la gente y en escuelas que en pago de salarios altos para los funcionarios”.