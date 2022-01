El documento que ya se puede consultar públicamente y que habrá de discutirse, indica que cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la libertad provisional bajo caución se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento .

González Alcántara –quien fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser ministro en la Corte– considera en su proyecto que para superar el abuso de la prisión preventiva se impone que sea la propia Constitución la que determine aquellos casos excepcionales, para los que bastará acreditar el supuesto material para que en principio proceda la prisión preventiva .

Propondrá ante sus pares que la decisión sobre medidas cautelares es evidentemente revisable, tanto así que expresamente se prevé que podrá revocarse la libertad de los individuos ya vinculados a proceso cuando se acrediten los extremos previstos en la propia Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley .