▲ El sector de preparación de alimentos y bebidas comenzó mal 2022, pues la cuarta ola de contagios no sólo ha provocado una baja en las ventas, sino también la falta de personal. En la imagen, restaurante en la colonia Roma. Foto Maria Luisa Severiano

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 24 de enero de 2022, p. 19

El sector de preparación de alimentos y bebidas –afectado de gravedad por la pandemia de covid-19– comenzó mal 2022, pues ha disminuido a mínimo 50 por ciento la operación ante la nueva ola de contagios, mientras se encuentra en la encrucijada de trasladar la inflación a los precios, afirmó Germán González Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

En entrevista con La Jornada, el líder de esa industria comentó que el último trimestre del año se observó una recuperación, pues la gente se animó a salir, pero a principios de enero, por la presión de más contagios, la gente comenzó a guardarse y los restaurantes empezaron a tener baja demanda.

Comentó que la nueva ola no sóloha provocado una baja en las ventas, sino también la falta de personal, pues se ha mandado a cuarentena a trabajadores contagiados, o a quienes tienen familiares con covid-19 para prevenir brotes.

Estimó que con el cambio en los semáforos entrarán restricciones como 80 por ciento del aforo, pero lo cierto es que, cuando mucho, los restaurantes están operando a 50 por ciento, además de tener áreas cerradas y poco personal.

González Bernal confió en que esta nueva ola de contagios se reduzca en cuatro semanas, como ha sucedido en otros países, pues en México hay un avance en la población vacunada, lo cual ha permitido una reducción en el número de hospitalizaciones por complicaciones de la enfermedad.

Destacó que la industria no está exigiendo a sus trabajadores el esquema de vacunación, pero se alienta a que cuenten con él, mientras aún no es factible pedir a los comensales mostrar el certificado de inmunización, pues hay lugares del país donde aún no tienen los niveles como los de la capital del país.