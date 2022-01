Jessica Xantomila y Laura Poy

Periódico La Jornada

Domingo 23 de enero de 2022, p. 11

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que por décadas ha sido preponderante en la creación de políticas públicas del sector universitario en México, enfrenta un dilema de subsistencia , pues con la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de Educación Superior (Conaces), en el contexto de la nueva ley general en la materia, podría ser un organismo con un papel cada vez más secundario , afirmaron especialistas.

En la actual administración, la Anuies ha sabido moverse con cautela, no significa que asuma lo que implica la cuarta transformación, porque eso no la está moviendo , destacó Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, quien recordó que la asociación no es un organismo autónomo, sino una colegialidad de rectores .

La creación del Conaces abre la posibilidad de que la Anuies deje de ser la voz hegemónica en el desarrollo de las políticas públicas del sector , afirmó Yuri Jiménez, experto en temas de educación superior y profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Indicó que el Conaces surge como un intento de abrir más la participación en la conducción de la educación superior, pues en el pasado no había una instancia similar a éste (...). Es un paso hacia adelante, pero que aún resulta insuficiente .