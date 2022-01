Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 23 de enero de 2022, p. 9

A partir de este año, a nivel nacional se trabaja en la homologación del procedimiento de adopción buscando las mejores prácticas para reducir los tiempos , informó a La Jornada Oliver Castañeda Correa, titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), instancia del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En anteriores gestiones, a nivel federal había tardanza de dos o tres años en los procesos de adopción. Ahora los tiempos se han reducido a menos de un año . No obstante, eso depende de cada caso en particular, pero ya es una ganancia bastante buena en tiempo. Simplemente es acelerar gestiones, pero que se cumplan todos los requisitos .

Sobre los adoptantes, dijo que no sólo son esposos heteroparentales, sino que también matrimonios homoparentales, personas en concubinato, que no tengan ningún vínculo conyugal o personas solas mayores de 25 años, también pueden ser adultos mayores.

Lo relevante es que sean idóneos, aptos para restituir el derecho a vivir en familia a los niños, niñas y adolescentes.

Dio a conocer también que la PFPNNA realiza un diagnóstico de los centros de asistencia social que dan acogimiento residencial a los infantes y adolescentes. Estamos revisándolos, supervisando, y esto apenas empezó a finales del año pasado .

El proceso de adopción no es sencillo . Detalló que, en primer lugar, se deben promover ciertos juicios, como el de pérdida de patria potestad , ya que si los infantes no están liberados jurídicamente , lo que se obtiene a través de la sentencia de un juez, no se puede proceder.

En tanto, las personas solicitantes de adopción deben cumplir con diversos requisitos o trámites, “pasar por filtros, llevar a cabo cursos, hacerles las entrevistas y valoraciones para ver cuáles son sus condiciones, su entorno, y una serie de factores que identifiquen que están en condiciones de recibir a un nuevo integrante en su familia y le den (al menor) una mejor vida, haciendo posible el ejercicio de sus derechos.