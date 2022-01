Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 23 de enero de 2022, p. 3

Hay Presidente para consumar los cambios y la transformación de México, resaltó Andrés Manuel López Obrador al retornar ayer a Palacio Nacional, luego de que le practicaron un proceso de cateterismo cardiaco en el Hospital Central Militar. Estoy muy tranquilo, muy contento , expresó desde su oficina, y reveló que de todas formas tiene ya un testamento político para garantizar la gobernabilidad del país.

Afortunadamente no será necesario , dijo, porque sus médicos, después de constatar que sus arterias no están obstruidas, le autorizaron hacer su vida normal y puede aplicarse a fondo para consumar la transformación del país.

El presidente López Obrador pasó la noche del viernes en el Hospital Militar y, en medio de gran expectación, poco antes de las 11 de la mañana regresó a Palacio Nacional. Antes del mediodía dio a conocer un mensaje a la población en sus redes sociales.

En ese video informó que el cateterismo que se le practicó la víspera estaba programado desde que comenzó 2022, pero se retrasó porque se contagió de covid-19.

Relató lo que ocurrió la tarde del viernes: Llegué al hospital, me hidrataron, me intervinieron luego con el cateterismo y encontraron que mis arterias están bien, sin obstrucción . El Ejecutivo federal detalló que incluso no fue necesario que le colocaran un stent coronario (una prótesis que se usa para que no se cierren las arterias), por lo cual el proceso sólo llevó media hora y pasó la noche en el hospital.