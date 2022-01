¿Los platillos hechos por androides llegarán a contener la misma carga emocional que los preparados por seres humanos? No lo sé. También ignoro qué caso tiene que me haga esa pregunta cuando estoy completamente segura de que a mi cocina jamás llegará un androide, por muy buen chef que sea.

Cielo raso de la recámara principal, a punto de caer. Bajo el linóleo de la sala hay varias duelas en muy mal estado. En la cocina, sobre el fregadero, han crecido las manchas de salitre. Tras el espejo del comedor hay una grieta. La puerta de la despensa no cierra. El sótano es muy frío y en la temporada de lluvias se inunda. La puerta del garaje está vencida.

La señora Carmona revisa la lista y queda satisfecha, cierta de que allí están registrados todos los inconvenientes que tiene la casa. Mientras dobla el papel y lo pone junto a todos los demás escucha el timbre. De seguro quien llama es la próxima inquilina. Se apresura a abrir. Camino a la puerta se da cuenta de que en la lista olvidó anotar lo que ocurre a ciertas horas de la noche en las habitaciones. Eso no le preocupa. Sabe que no es lo mismo engañar que olvidar. Lo vio en el diccionario, y si hay algo confiable, que le ha impedido cometer errores, es precisamente ese libro.

IV. Un día como todos

Hoy es el cumpleaños de Magda. Debido a la pandemia, por segunda ocasión no lo celebrará con su familia y con sus amigos. Siente desánimo, y para no aumentarlo procura convencerse de que este día es como cualquier otro, que no es viernes ni 14 y no tiene por qué recibir felicitaciones, ni vestirse de fiesta, ni preparar una comida especial, ni esperar regalos.

Por ser un día cualquiera, piensa seguir la rutina de siempre. Dedicará la mañana a hacer los quehaceres de la casa y la tarde a ordenar su ropa. Si le queda tiempo se pondrá a leer el periódico que ni siquiera ha hojeado.

Dispuesta a darle la bienvenida a un día que será tan normal como los otros, se apresta a trabajar. Para acompañarse en sus tareas enciende la radio. Enseguida escucha los acordes de Las Mañanitas y luego la voz emocionada del locutor felicitando A todas las personas que hoy cumplen años, en particular a aquellas que se encuentran lejos de sus seres queridos o viven solas. A todas ellas les estamos dedicando esta celebración. ¡Disfrútenla! Vuelve a escucharse la música.