stados Unidos está anunciando que podría hacer en Ucrania contra Rusia lo que ya hizo en Afganistán contra la (entonces) URSS. El papel que desempeñaron en Asia los yihadistas de Osama bin Laden lo harían en Europa los neonazis de la plaza Maidan, denuncia el reconocido politólogo italiano Manlio Dinucci (https://bit.ly/3tNuCdx).

Al hablar –con propiedad– de neonazis, se refiere al ultranacionalista Sector Derecho, cuyos integrantes fueron los más activos y violentos protagonista del golpe de Estado gestado por Washington en Ucrania en 2014 contra el presidente Viktor Yanukovich, que giró en torno a los disturbios en la mencionada plaza. Añade que el objetivo estratégico del gobierno de Joe Biden es evidente: precipitar la crisis ucrania creada por aquel golpe, para que Rusia se vea forzada a intervenir militarmente en defensa de las poblaciones rusas del Donbass y acabar en una situación análoga a la que llevó a la Unión Soviética a empantanarse en Afganistán .