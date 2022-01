▲ La primera persona en felicitar a Biden fue Netanyahu y hasta hizo un video; desde entonces no le hablo, que se vaya al carajo , dijo el ex presidente Donald Trump. Foto Afp y Ap

e acelera el ocaso político doméstico e internacional del ex primer ministro israelí Netanyahu, quien fue increpado por su otrora íntimo aliado, el ex presidente Trump, de deslealtad, cuando han arreciado los cargos judiciales de corrupción en su contra por la fiscalía de Israel.

Según Netael Bandel, del rotativo Haaretz, el acorralado Netanyahu busca un arreglo judicial sobre todas sus acciones criminales. El procurador Avichai Mendelblit (AM) ha propuesto tres condiciones para el arreglo: el reconocimiento de su bajeza moral (¡mega-sic!) por sus crímenes, servir en la comunidad y admitir sus crímenes de fraude y rompimiento de confianza (https://bit.ly/3tHUI1F).

La aceptación de su bajeza moral pondría fin a la carrera política de Netanyahu, de 72 años, ya que uno de los objetivos del procurador AM es defenestrarlo de la política por lo menos siete años (https://bit.ly/3nIqrvX). En un descuido, Netanyahu puede ser encarcelado, según antecedentes de la justicia israelí, por casos previos donde existe rompimiento de la confianza (https://bit.ly/3qKlncs).

El procurador AM dejará su puesto a finales de mes y será sustituido por Amit Aisman, quien fue seleccionado por el ministro de justicia Gideon Sa’ar, connotado adversario del atribulado Netanyahu, a quien le conviene más un arreglo con el saliente AM. Como si lo anterior fuera poco, nada menos que el ex presidente Trump, en diciembre pasado, despotricó contra su anterior amigo Netanyahu, a quien acusa de deslealtad y le sugirió irse al carajo , como reporta el periodista israelí Barak Ravid (BR) al portal Axios (https://bit.ly/33BsydX), lo cual expondrá en su libro La paz de Trump: los acuerdos Abraham y el rediseño del Medio Oriente.

Nadie le dio tanto a Netanyahu, al grado de cumplirle sus caprichos antigravitatorios, como Trump en la historia de las relaciones Estados Unidos-Israel: desde el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pasando por la anexión del Golan sirio, hasta el asesinato del icónico héroe iraní Qasem Soleimani.