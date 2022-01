L

uis Echeverría es un personaje que representó la quintaesencia del sistema político. No sólo lo defendió, sino amenazó con cambiarlo y nos engañó a miles, entre otros, a intelectuales tan brillantes como Octavio Paz, quien después se distanció de él. Era, y es, siniestro. Pudo hacer fechorías y desplazar la responsabilidad de sus actos hacia otros, particularmente al presidente Díaz Ordaz, al que no podemos disculpar porque aprobó lo que le proponía. Todo indica que Echeverría fue, de alguna forma, el arquitecto de la trampa que se tendió al Ejército y de la matanza de estudiantes y ciudadanos del fatídico 2 de octubre. También es posible que hubiera urdido el asesinato de Carlos Madrazo y con él la muerte de casi 100 personas que iban en el avión que estalló en la sierra de Monterrey. De lo que no hay la menor duda es que organizó lo que se ha llamado la guerra sucia, campaña de eliminación física de disidentes y rebeldes que dejó centenares o miles de muertos y desaparecidos.