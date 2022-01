Un grupo de jesuitas franceses del siglo XVII se escandalizó por la inmoralidad de la tribu Naskapi: desconocía el concepto de autoridad, negaba la superioridad masculina y se abstenía de castigar a los niños. Este grupo, dirían después, que su mayor victoria había sido convencer a esos salvajes que golpearan a sus hijos para corregirlos y cristianizarlos. El modelo se hipertrofió en el siglo XVIII por la pedagogía negra y fue el que vivió William Golding en los colegios británicos. La isla de El señor de las moscas no tiene nada de virgen, al contrario, está contaminada por la educación británica, los horrores de la Segunda Guerra Mundial y las reglas morales judeocristianas; por tanto, era previsible el desenlace violento de niños matando niños. En su larga experiencia como docente, Golding debió haber conocido el bulliyng de matones como Jack y Roger sobre chicos como Piggy que, por cierto, remite al sufrido por Jorge Luis Borges precisamente por su prematura discapacidad visual. En Los herederos, el Nobel regresó por sus fueros, pero se equivocó en el argumento: la conducta prosocial que imaginó inherente a los neandertales era habitual en las tribus cazadoras-recolectoras de homo sapiens antes de ser civilizadas por los acumuladores originarios del capital del siglo XV en adelante. Hoy, el efecto es aberrante: bebés tirados en botes de basura, uno de ellos con una herida quirúrgica en el abdomen. Schrödinger tenía razón: una especie que no es capaz de cuidar a sus críos, no tiene derecho a seguir existiendo.

Saúl Renán León Hernández

Denuncia abuso e incongruenia de la empresa AT&T

Adquirí un paquete de telefonía en AT&T con pago adelantado por un año (mil 992 pesos) y tuve problemas con la interrupción del servicio. En el Centro de Atención a Clientes me dijeron que era problema del sistema y debía volver a pagar el importe nuevamente, más 300 pesos de multa por la suspensión. Me vi obligada a hacerlo, ya que mi trabajo depende mucho del teléfono. Aunque supuestamente me harán el rembolso en 20 días, excepto la multa, me parece una incongruencia y abuso por parte de AT&T.

Patricia Pérez Sandi C.

Se queja del servicio en laboratorio del IMSS

El 17 de enero asistí a las 7 de la mañana a pruebas de laboratorio a la Clínica 42 del IMSS, en Cuajimalpa, entre las cuales se debería realizar la de antígeno prostático.

Sin embargo, me comentaron que desde hace más de un mes no pasan a recoger las muestras del Hospital C. MacGregor y que probablemente las que están ya no sirvan.

Es lamentable que desde hace más de 25 años hayan desarticulado la evaluación y desarrollo de esta noble institución.0

Rodolfo Flores Lara

Sobre amenazas en el PRI

El grupo que se encuentra oficialmente al frente del PRI no ofrece resultados positivos a sus militantes; el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto la manzana de la discordia o el dardo envenenado en la cancha del partido tricolor, y como ocurrió con el preámbulo de la reforma energética, puso al otrora poderoso partido oficial contra la pared.

Ahora ofrece embajadas a priístas, cosa que ha molestado, y mucho, a Alejando Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, tanto así que ha amenazado con expulsar de las filas de este instituto político a quienes acepten colaborar con AMLO en el servicio diplomático. Alito debe valorar bien sus acciones, su partido no se puede dar el lujo de sacar a nadie, ya de por sí se están extinguiendo irremediablemente.

Fernando Quiroz N.