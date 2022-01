Para Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis de Grupo Financiero Monex, la gran diferencia entre salida de capitales foráneos y remesas no es algo menor, pues ha contribuido a mantener estable el tipo de cambio, ya que de lo contrario, al haber existido menos dólares en circulación, se hubiera registrado una mayor depreciación del peso.

Hemos visto que las remesas han tenido un desempeño bastante bueno desde que comenzó la pandemia, lo que ha ayudado a las familias, pero además de ese beneficio, también se trata de un importante ingreso de dólares, los cuales sirven para que haya una mayor oferta de la moneda estadunidense, eso ayuda a que el peso siga estable, lo que favorece a la economía, y en cierta medida a la inflación , apuntó la especialista.

Con la salida de capitales extranjeros en 2021, México sumó su segundo año consecutivo con números negativos, lo que nunca antes había sucedido. Los factores que han provocado lo anterior, coinciden especialistas, son diversos, como por ejemplo, la emergencia sanitaria, el alza de tasas en países desarrollados, el bajo crecimiento económico, y la incertidumbre por ciertas políticas gubernamentales locales.

En tanto, las remesas cerraron 2020 en un nivel récord, el cual fue superado desde noviembre pasado, por lo cual terminaron 2021 en un nuevo nivel sin precedente, no obstante, Quiroz Zamora enfatizó en que estos ingresos no están asociados a que la economía de México esté teniendo un mejor desempeño, pues es producto de transferencias directas a sus familias de personas que tuvieron que salir en búsqueda de una oportunidad laboral que no encontraron en su lugar de origen.