De origen mazateco y joven también, Quiroga García es la enlace que en los recorridos de campo tiene como finalidad encontrar a los jóvenes, pero aprovecha para invitar a las madres y niños a distintas actividades en una labor que no ha sido fácil, pues al inicio prevalece la desconfianza hacia la autoridad que antes no los había visto.

Cuenta que entre las principales demandas de los jóvenes está cursar el bachillerato, mientras sus mamás piden clases de zumba. En este espacio no tenemos, pero buscamos alternativas, por ejemplo, la Autoridad del Centro Histórico ha hecho vínculos con museos y organizaciones que llevan las actividades directamente a los predios .

Su labor no concluye ahí, pues después la deserción es otro obstáculo a vencer. Ha sido difícil la constancia, no porque no quieran, sino porque el tema económico los supera. Hay quienes tienen jornadas de trabajo de nueve a nueve y lo que hacemos es adaptarnos a sus tiempos. Cuando no pueden venir pasamos a dejarles el material y les damos seguimiento por teléfono. La tarea nuestra es no soltarlos .

En la capital hay 214 Pilares en operación con 307 mil 272 usuarios, de los cuales 233 mil 157 acuden a las ciberescuelas.