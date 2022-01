H

an pasado tres años desde que en 2018 asistimos al cambio del gobierno federal y al reacomodo del Poder Legislativo y de algunas gubernaturas en México. En ese momento Morena se reposicionaba a todas luces con mayorías y altos índices de aceptación entre la población, y el nuevo gobierno reconocía explícitamente desde sus inicios la severa crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Sin tapujos, parecía coincidir con el diagnóstico que en el pasado sexenio, por lo menos, organizaciones y grupos civiles dedicados a la defensa de los derechos humanos visibilizamos, denunciamos y presentamos ante el escrutinio de la sociedad y en el ámbito internacional, sobre la situación de los derechos humanos en el país. Recordemos aquel lapidario informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando, como producto de su visita en 2015, constató en el terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México.

A tres años de este cambio de gobierno, por desgracia, debemos coincidir en que esta grave crisis continúa, se mantiene, y en que los factores que agudizan esta situación no se modifican. Las instituciones del Estado siguen enfrentando dificultades, obstáculos y retos para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos como lo establece nuestra Constitución. Nuestro panorama como nación es aún complejo, y parece que lo seguirá siendo en los próximos años. Este es un principio de realidad que nos sirve para actuar de forma más efectiva, no sólo como autoridades, sino también como sociedad. Sin embargo, sería injusto no reconocer, por ejemplo, los esfuerzos que se han impulsado desde las instancias del gobierno federal dedicadas especialmente a los derechos humanos.

La Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa es clave que siga firme para desde allí lograr identificar aspectos estructurales que deben corregirse y revertir las incalculables e incesantes desapariciones de seres queridos que enfrentan miles de familias en el país. Hay que apuntar también los buenos resultados relacionados con la localización o identificación de personas desaparecidas. Así como la recién creada Comisión para el Esclarecimiento Histórico entre 1965 y 1990, de la cual esperamos conocer a fondo qué pasó en el periodo llamado guerra sucia, y sobre las formas represivas que subsisten en instituciones del Estado y entre otros actores perpetradores.

Sobresalen los esfuerzos para atender a las víctimas, aunque en este rubro es urgente que toda reforma al marco legal, relacionado con sus derechos, cuente siempre con mecanismos de participación efectiva. Evitemos que se improvisen acciones que en poco o nada logran garantizar los derechos humanos, y resarcir los daños sufridos por quienes padecen la violencia. Es menester señalar la importancia de los esfuerzos por revertir la violencia hacia las mujeres. Tal es el caso del seguimiento y trabajo coordinado con algunas de las entidades de la República para cumplir con las Alertas de Violencia de Género, por mencionar algunas de las estrategias emprendidas.