Ya no sé si al final triunfó en los negocios (parece que no), pero al menos sobrevivió a≠ la guerra. Al igual que este papelito que claramente representaba algo importante para él. Por algo lo guardó. Y preservó hasta su muerte.

Proporcionando agua, comida, botas, ropa caliente, bolsas de dormir o medicamentos, mientras el gobierno prohibía incluso el paso de las ambulancias a la zona de emergencia en la frontera, algo que hacia este trabajo local –activistas, defensores de los derechos humanos o periodistas tenían el acceso negado a la zona– aún más urgente. Poniendo focos verdes en sus casas –la Linterna Verde (bit.ly/3qEHTTX)– indicando las que eran seguras para pedir posada sin el temor de ser delatado a la policía, al ejército o a la guardia fronteriza. Tratando de localizar y ponerse en contacto mediante diferentes aplicaciones con los refugiados que lograban colarse por la frontera.

Haciendo tal cual lo que debería estar haciendo un estado democrático (bit.ly/3Kv86fk), pero que más bien, con el visto bueno desde Bruselas para su vil crueldad, encima se empeñaba a obstruir la labor de los que traían ayuda. Intimidándolos y amenazándolos con que iban a ser penalizados por la vía judicial o administrativa , aun cuando no existe ninguna ley en contra de dar a alguien agua, abrigo o permitirle que se quede en su casa, aunque seguro algunos pequeños Carls Schmitts del régimen posfascista de Varsovia ya están trabajando en ello. E, igualmente, ya hay precedentes preocupantes: en Grecia e Italia en medio de la parecida paranoia antiinmigrante, gente que ayudaba a los refugiados acababa acusada de tráfico ilegal de personas (sic). Yo digo que Orwell es poco.

Władysław Reymont, el premio nobel de la literatura polaca de aquellos años de mi bisabuelo, en su última novela La rebelión (1924) desarrolló, dos décadas antes de Orwell, igual con un leve tinte anticomunista tras la revolución bolchevique ((bit.ly/3rx06SI), el mismo motivo de los animales enfrentándose a los humanos. A diferencia de La rebelión en la granja (1945), en Reymont los animales domesticados son acompañados por los animales del bosque (¿Białowieża?), que juntos, ante la futilidad de su lucha, acaban migrando al sur, a la tierra prometida .