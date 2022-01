Ya suscribimos un convenio con los gobernadores con ese propósito, porque si no actuamos, si no hay ordenamiento, va a ser un desastre peor, se va a agravar la situación, es una zona que va a seguir creciendo si se va a construir el nuevo aeropuerto internacional y el Tren Maya; además es una zona muy bella, es un paraíso, es una de las zonas más exclusivas para el turismo en el mundo , afirmó el mandatario federal.

Además, destacó que se elaboran programas de desarrollo urbano para los municipios de la Riviera Maya, los cuales se busca sean aprobados por el congreso local para que no haya desorden y corrupción, que de repente no vayan a construir edificios más allá de lo permitido o que se ocupen zonas de reserva .

Destacó: “lo que cuesta ahí una cena es con lo que yo como en un mes (…), pero así hay lugares en México, o sea, habitaciones, restaurantes, que no nos alcanza, pues; nada más que se lo pierden, porque no comen en las fondas, y no es lo mismo”.

En el caso de Tulum, anunció que “vamos a bardear toda la zona alrededor del sitio arqueológico, todo lo que es parque nacional y vamos a incluir (…) los terrenos del aeropuerto de la Secretaría de Marina, más terrenos del gobierno del estado que va a adquirir la Federación y vamos a hacer una reserva como de mil 500 hectáreas”.