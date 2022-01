Juan Ricardo Montoya

Sábado 22 de enero de 2022

Pachuca, Hgo., La tarde de ayer falleció el ex gobernador de Hidalgo Adolfo Lugo Verduzco en el rancho de su natal Huichapan, a los 88 años de edad. El gobernador Omar Fayad Meneses y el ex mandatario de Sonora Manlio Fabio Beltrones lamentaron su muerte en sus cuentas de redes sociales.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del tricolor, expresó: Recibo con tristeza la noticia del fallecimiento de don Adolfo Lugo Verduzco, ex presidente del PRI, ex senador y ex gobernador de Hidalgo. Envío mi más sentido pésame a su familia y amigos, acompañado de un abrazo solidario en estos momentos de tristeza. Descanse en paz .

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, se sumó al duelo por el fallecimiento de su amigo don Adolfo Lugo Verduzco , a quien calificó de hombre ejemplar de nuestro estado . El senador envió sus condolencias a los deudos del príísta.

Lugo Verduzco fue gobernador del primero de abril de 1987 al 31 de marzo de 1993. Fue presidente nacional del PRI del 2 de diciembre de 1982 al 9 octubre de 1986, designado por el entonces presidente Miguel de la Madrid; también fue senador. Fue el penúltimo mandatario del llamado Grupo Huichapan, formado por el ex gobernador de Hidalgo y Quintana Roo, además del regente del entonces Distrito Federal, Javier Rojo Gómez, tío de Adolfo Lugo.