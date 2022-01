Sin embargo, días después el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que no se debe penalizar a los consejeros.

Explicaron que aunque Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ya no ratificó la denuncia presentada contra los integrantes del órgano electoral que se habían opuesto a la realización en tiempo y forma de la consulta de revocación de mandato, por ley la Fiscalía General de la República (FGR) debe integrar el expediente y determinar si existe algún ilícito, ya que en este caso no se trata de un delito que se persiga por querella.

El Ministerio Público Federal no ha encontrado, hasta el momento, indicios de la comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), revelaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad.

En ese contexto, el pasado 2 de enero Lorenzo Córdova publicó en sus redes sociales: Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos, claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos .

De acuerdo con los funcionarios consultados, el Ministerio Público Federal ha “continuado con el trámite de toda denuncia, y aunque en este caso sabemos del desistimiento (aunque de manera oficial sólo se sabe que el legislador no ratificó su escrito), no se puede detener el procedimiento legal, se trata de cuestiones de oficio, tiene que realizarse todo lo establecido en la legislación penal y establecer si hubo o no la comisión de algún ilícito.