enise, en el bajo; Pepe, en la batería y Odri en la guitarra y voz emprendieron, hace un decenio, una aventura llamada Distorhead; un año después se integró Rafa en la voz; el cuarteto se instaló en el heavy metal, pero los caminos de la experimentación los llevó por distintos caminos: Ahora hacemos una mezcla de música mexicana con rock comenta Pepe, mientras Odri añade haber crecido con la música de José Alfredo y no fue sino hasta su adolescencia cuando descubrió el rock y las distorsiones; Led Zeppelin y Yes eran sus bandas inspiradoras; pero en sus venas corrían los sonidos y las letras de la música mexicana lo que lo llevó a componer canciones con letras sufridas pero atacadas de riffs metalosos. Con el tiempo, los integrantes de Distorhead aprendieron lo que son las progresiones, el tempo, la estructura melódica y poco a poco los fueron aplicando a sus canciones. Por su propuesta sonora actual, algunos de sus seguidores los ubicaban en el progresivo, otros en el pop, pero el cuarteto se define como una banda de música alternativa: Aprendimos a hacer música más audible y la gente lo disfruta; además, esta variedad de sonidos nos ha ayudado a colaborar con diferentes músicos y estar en distintos escenarios . Lo anterior se confirma con la presentación el próximo jueves 27 de enero en El Tejedor donde habrá riffs combinados con arpegios y letras que se pueden corear en una borrachera como se cantaban las canciones de Cuco Sánchez, José Alfredo o Martín Urrieta afirma Odri. En esta velada estará como invitado de Distorhead Humberto Álvarez –alma de Sangre Asteka– quien, acordeón de por medio, acompañará una versión de Costumbres. Dice, José: “Él nos va a acompañar en el concierto de El Tejedor, donde habrá una mezcla de nuestras canciones viejitas con las nuevas que hemos hecho. Es la tercera vez que tocaremos este sitio. La primera vez nos dijeron ‘es que suena muy pesada la banda’ les tuvimos que decir ‘las podemos tocar acústicas en versión ligth. Esta vez vamos a tocar como tienes que sonar las canciones”.

Cuca XXX años

Con un contundente texto pegado en su perfil de Facebook, Cuca anuncia el cambio de fecha del concierto que se haría el próximo sábado 29 en El León Cuatitlán: ¡Banda, el pinche bicho está haciendo de las suyas de nuevo, se pospone y en cuanto se pueda lo armamos de nuevo! Y ya está la nueva fecha para esta tocada, será el 23 de abril. El cartel queda tal cual: Cuca, Sekta Core, Rostros Ocultos, Kenny y los Eléctricos, Royal Club y Los Gatos Rockabilly. En un comunicado de prensa, la promotora señala Live production ha decidido aplazar el acto musical, originalmente programado para el día sábado 29 de enero del presente año, en León Cuautitlán. Esto con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad del público asistente, personal de producción, staff y talento artístico , sólo una aclaración faltó en el comunicado: que la cancelación del concierto de esa fecha viene aparejada también por la decisión del ayuntamiento de Cuatitlán Izcalli de suspender actividades masivas durante el mes de enero.

Sergio Mancera, El Cóndor

Sergio Mancera pulsó una guitarra fundamental en la propuesta musical, primero en el extrañado Three Souls in my Mind de los años setenta y después en los discos de El Tri: Simplemente, Hecho en México, Niño sin amor, Otra tocada más, 21 años después y Una leyenda viva. Por supuesto, la historia de El Cóndor va más allá de lo anterior, son notables sus participaciones con Rodrigo Levario, Rafael Acosta y Hebe.