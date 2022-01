En Guadalajara, el abogado Juan José Soltero Meza, ex diputado local de Morena, ex delegado federal del gobierno de la 4T en Jalisco y ex coordinador de varias campañas del actual regidor morenista de la capital del estado, Carlos Lomelí, fue herido de un disparo en la nuca la tarde de este viernes en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las más transitadas en la ciudad.

Su estado de salud fue reportado como estable, si bien fuentes cercanas señalaron que por la tarde sería sometido a una cirugía en el hospital Real San José, ubicado a menos de tres kilómetros de donde ocurrió el ataque, el cual, según imágenes divulgadas de una cámara de seguridad, lo cometió un solo sujeto a bordo de una motocicleta, minutos antes del mediodía.

Con información de La Jornada Baja California