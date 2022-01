▲ Portada de la historieta Mary Jane & Black Cat Beyond, realizada por Carlos Fabián Villa, oriundo de Hermosillo, Sonora, nuevo artista exclusivo de Marvel Comics. Foto Archivo

Villa explicó que ser dibujante exclusivo de Marvel no lo compromete a realizar cuanto proyecto se le ordene. “Tengo la capacidad de decir ‘esto no me late’, pero obviamente valoran mucho que estés listo ahí, y cuando acabo un título, ya tienen listo otro para mí.

“Obviamente implica no trabajar para la competencia, y conlleva otros beneficios, como que me consideren para rediseñar personajes, o hacer diseños especiales para videojuegos. Por ejemplo, ya realicé nuevos trajes para algunos personajes, lo que me gusta porque me hace ‘flexionar los músculos creativos’, no nomás hacer páginas de historieta.

“Hice una armadura nueva de Iron Man (El Hombre de Hierro) en la serie de Black Cat, una nueva imagen para Shatterstar cuando hice su serie con los X-Men, y de Riktor, uno de los Hombres X (un mutante oriundo de Jalisco, que libera de sus dedos energía sísmica). A mis editores les gusta que haga propuestas gráficas, y me dejan aportar”.

–¿Qué recomiendas a los nuevos dibujantes que desean publicar en Marvel?

-–Estudiar para aumentar su habilidad para contar historias con imágenes, de acuerdo con un guion. Hay bastante literatura en ese sentido; en especial recomiendo el libro Cómo dibujar cómics al estilo Marvel, que se publicó por primera vez en 1978 y ha tenido rediciones. Presenta cómo hacer narrativa gráfica, la forma de presentar encuadres impactantes, personajes dinámicos.

“Estudié diseño gráfico y en la universidad aprendí bastante sobre ritmo, equilibrio, composición, los fundamentos para hacer una imagen interesante. Es super- importante aprender anatomía, porque el cómic implica presentar personajes heroicos pero también comunes; no es lo mismo dibujar a una persona bajita que a un superhéroe escultural, imponente.