Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Sábado 22 de enero de 2022, p. 16

Un juez civil en la Ciudad de México determinó frenar el proceso de venta de Citibanamex –que todavía no inicia formalmente– al ordenar medidas cautelares por una demanda interpuesta hace dos años por Oceanografía, una firma naviera involucrada en un litigio por fraude contra la unidad mexicana del estadunidense Citi.

El fallo fue dado por el juez Mario Salgado Hernández, en el 71 tribunal ordinario de lo civil en la Ciudad de México.

Citibanamex respondió que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda . La institución anticipó que apelará. No esperamos que este asunto tenga impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México , añadió.

La medida cautelar tiene como propósito que el consorcio estadunidense no eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su contra , afirmó Jorge Bentancourt, apoderado legal de Oceanografía.

La decisión del juez se debe a que la empresa naviera teme que Citi se vaya del país antes de concluir la demanda promovida por Oceanografía, empresa propiedad de Amado Yáñez, que a su vez fue acusada de defraudar a Banamex con más de 500 millones de dólares en 2013.