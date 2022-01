Afp

Los Ángeles., Aaron Rodgers, MVP de la liga de futbol americano (NFL), comienza hoy la búsqueda de un segundo anillo recibiendo con sus Empacadores de Green Bay a los 49ers de San Francisco en la ronda divisional de la Conferencia Nacional, mientras los Titanes de Tennessee y Bengalíes de Cincinnati se enfrentarán por la Americana.

Con una semana extra de descanso como primeros sembrados de la NFC, Rodgers y los Empacadores entran a la postemporada rebosantes de confianza frente a los supervivientes gambusinos en el gélido Lambeau Field (Wisconsin).

Para el mariscal de campo, quien creció en el norte de California como aficionado de los 49ers, será una nueva oportunidad de cumplir con una de sus pocas cuentas pendientes en la NFL, demostrándole a San Francisco lo que podría haber logrado si no lo hubieran descartado en el Draft de 2005.

Ese año, San Francisco seleccionó a Alex Smith por delante de Rodgers, quien después se erigió en Green Bay como uno de los grandes mariscales de la pasada década, logrando el anillo en 2011 y el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga en 2014 y 2020.

Al preguntarle entonces cuán decepcionado estaba por no haber sido reclutado por su equipo favorito, Rodgers ofreció una respuesta que ha pasado a la histo-ria de la NFL: No tan decepcionado como lo estarán los 49ers por no haberme elegido .

En sus tres anteriores eliminatorias ante los 49ers, el mariscal de campo ha tenido que conformarse con derrotas.

A sus 38 años, el choque de hoy ante su público puede ofrecer a Rodgers su mejor y quizás última oportunidad de poner fin a ese cúmulo de decepciones.