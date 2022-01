De La Redacción

Sábado 22 de enero de 2022, p. a10

Juan José Leaño, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y directivo del club Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, falleció ayer a la edad de 97 años sin que se diera a conocer la causa.

Leaño Álvarez del Castillo estuvo al frente de la FMF de 1994 a 1998, tras la salida de Marcelino García Paniagua. Bajo su gestión, la selección mexicana consiguió dos veces la Copa Oro y el tercer lugar de la Copa América 1997.

Rencillas con Mejía Barón

No obstante, tuvo rencillas con el entonces timonel del Tricolor Miguel Mejía Barón, quien apoyó a los jugadores para no participar en la Copa América de 1993 si no eliminaban el draft de futbolistas.

Después de la salida de Mejía Barón, tras la eliminación en la Copa América de 1995, la FMF designó como entrenador a Bora Milutinovic y más tarde contrató como director técnico a Manuel Lapuente para el Mundial de Francia 1998.

Juan José Leaño renunció en enero de 1998 a la dirigencia de la Federación después de que se reveló un mal manejo en el positivo por dopaje de Manuel Vidrio, quien era jugador de Tecos.

Campeón con Tecos

Precisamente fue en la escuadra de Tecos donde destacó como directivo, luego de contratar a Víctor Manuel Vucetich y ganar el único campeonato del club en la temporada de 1993-1994. Sin embargo, el proyecto con el Rey Midas, quien había firmado un extenso contrato, no pudo tener continuidad a causa de problemas económicos que enfrentó el equipo en ese entonces.

La Federación Mexicana de Futbol así como varios clubes lamentaron la muerte de Juan José Leaño. Chivas fue uno de los primeros en publicar un mensaje de condolencias por el fallecimiento del directivo, quien era tío del actual entrenador de los rojiblancos Marcelo Michel Leaño.