H

ay cosas acerca de Nahui Olin que pueden recitarse casi de memoria: la arrasadora relación con el Dr. Atl, los desnudos con Garduño, los innumerables amores, la miseria, la locura y el abandono de sus últimos días. Pero quien fuera bautizada por primera vez como María del Carmen Ysabel Mondragón Valseca fue una mujer de quien pueden contarse muchas historias más, todas impregnadas de su inteligencia y su energía creativa, pasional y sensual. A más de 40 años de su muerte (23 de enero de 1978), casi 130 de su nacimiento (8 de julio de 1893) y numerosos libros biográficos publicados sobre ella, poco se invita a mirar o a leer su obra, esto, a pesar de que, con ella, hablar de arte puede hacerse en un sentido muy amplio, pues su creatividad la llevó a andar los caminos de la caricatura, la pintura, el diseño, la composición musical y la poesía.

Los años previos a 1921 en la vida de Nahui Olin son casi un completo misterio; a partir de documentos apenas es posible deducir una formación artística e intelectual en San Sebastián, España. Si bien los vínculos con artistas no están tan bien trazados aún, hay evidencia clara de que antes de 1921 Carmen Mondragón ya poseía una habilidad notable con el lápiz y la tinta, de sus caricaturas se conservan varias de su etapa española. Tomás Zurián ha hecho notar que muchas de ellas son caricaturas negras , donde ese color rellena las formas, mientras las líneas son blancas. Estos dibujos demuestran la habilidad para manejar la línea que para entonces ya poseía Carmen, así como su capacidad para dotar de personalidad a sus retratos y el sentido del humor que no perdería nunca en su pintura. Posteriormente, haría una serie de caricaturas donde su uso de la línea ya no es tan pulcro y se concentra en intentar recrear escenas. Hoy son consideradas crónicas o testimonios de los murales pintados en San Pedro y San Pablo, y la Secretaría de Educación Pública.

En su pintura, Nahui Olin se nos revela como amante de la calle, de la fiesta y de las grandes aglomeraciones, donde son protagonistas los placeres escondidos, ya sea debajo de un árbol, en el parque, o en la cadencia de una pareja, en un salón de baile. Las plazas de toros, el Zócalo, el circo Orrín, el teatro Lírico, Tacubaya, las recauderías, tepacherías y otros tantos lugares fueron plasmados con intensos colores por sus manos. A pesar de ello, suele figurar en las historias de la Ciudad de México sólo como la vieja loca de la Alameda y no como una de las cronistas de la vida erótica de la ciudad. Pero no sólo narró los placeres de la urbe, fue todavía más a fondo con los propios, mostrándose en pleno acto sexual o amoroso con una diversidad de hombres. Pero quien piense que su obra es mera ocurrencia o calentura, tan sólo debe detenerse un poco en ella para encontrar las citas a la cultura grecolatina, como la escultura de la Venus Calipigia y, si mira con más calma, incluso Perséfone o Latona.