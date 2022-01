Recordó que el refuerzo para personas de 50 a 59 años se aplicará hasta el próximo miércoles 26 de enero, con atención especial el domingo para quienes durante esta semana no hayan podido acudir a su cita original. Ese día todas las sedes, con excepción del estadio Olímpico Universitario –donde se efectuará el partido de futbol entre Pumas y Tigres– estarán abiertas.

El funcionario anunció que el servicio para quienes tienen más de 40 años se otorgará conforme a la letra inicial de su primer apellido bajo el siguiente calendario: A y B, lunes 31 de enero; C, D, E y F, martes 1º de febrero; G, H, I y J, miércoles; K, L, M, N y Ñ, jueves; O, P, Q y R, viernes, y S, T, U, V, W, X, Y y Z, el sábado 5 de febrero.

Agregó que además se vacunará a rezagados de manera continua en esas sedes, particularmente a adultos de 60 años y más que no tienen el refuerzo, y a partir del 1º de febrero también podrán asistir quienes no han recibido ninguna dosis.

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, recordó a su vez que dada las características de la variante ómicron, que afecta preferentemente las vías respiratorias superiores y no los pulmones, así como a la alta cobertura de vacunación en la ciudad, a pesar del alto número de contagios hay menos posibilidad de ser internado por una enfermedad grave. Es lo que estamos viendo, no hay un incremento importante en defunciones y las hospitalizaciones están creciendo, pero no tienen la velocidad como la tuvimos en la ola de diciembre de hace un año .

Señaló que en la población infantil tampoco hay un incremento sustancial de casos, por lo que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México mantiene la indicación de que las escuelas trabajen de manera presencial.