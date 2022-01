L

os integrantes del grupo de control del Instituto Nacional Electoral cometieron tantos errores y han padecido tan graves extravíos en las semanas y meses recientes que terminaron por contaminar al conjunto de la institución. Pretendieron chantajear con el incumplimiento de su obligación de organizar según los términos de la ley la consulta de revocación de mandato si no se le otorgaba al organismo un presupuesto mayor.

En ese empecinamiento, este grupo, encabezado por el titular nominal del INE, Lorenzo Córdova, el consejero Ciro Murayama y el secretario técnico Edmundo Jacobo Molina, colisionó con la Cámara de Diputados, con la Presidencia de la República, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se exhibió, de paso, como un grupo de interés más preocupado por mantener las prebendas y privilegios de sus integrantes que por contribuir al desarrollo democrático del país.

Pero la frivolidad y el gusto por el dispendio no son el único ni el principal defecto de este grupo. Hagamos memoria: tras un breve periodo en que gozó de credibilidad y prestigio, el organismo electoral perdió ambos atributos al convalidar el fraude electoral de 2006; no los recuperó en 2012 –Córdova, Jacobo y Murayama ya estaban incrustados en el entonces IFE– cuando le pasaron por las narices los dineros de Odebrecht para la compra de votos a favor de Peña Nieto y las movidas de Monex para distribuir los recursos. En 2017, ya convertido en INE, se hizo de la vista gorda ante las acciones fraudulentas que permitieron al PRI colocar a Alfredo del Mazo en la gubernatura del estado de México, en unas típicas elecciones priístas, caracterizadas por la compra y la coacción del voto, las amenazas de muerte y la falsificación de propaganda opositora; en esa entidad. Un año después, las mapacherías se repitieron en los comicios presidenciales, pero no fueron suficientes para revertir la insurrección popular pacífica que barrió a los partidos gubernamentales con un tsunami de votos. Un botón de muestra fue la jornada electoral en Puebla, donde se perpetró un escandaloso fraude con asesinatos y quema de urnas en favor de la candidata del régimen, Martha Érika Alonso.

En resumen, el INE no ha sido ni de lejos un árbitro imparcial. Es lógico, en la medida en que es un diseño institucional orientado a la perpetuación del régimen derrotado en 2018 y toda vez que su grupo de control fue producto de sucesivas componendas entre PRI, PAN y PRD, partidos que remodelaron el Consejo General en 2014 en el marco del Pacto por México, la coalición que dio cierta gobernabilidad al peñato. Por ello los mandamases del INE tienen una inocultable aversión a la transformación nacional en curso y una evidente nostalgia por las legislaturas que les regalaban presupuestos tan abultados como innecesarios y les daban un trato de privilegio.